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Ekonomi Çökelek patlaması: İspanya'da yüzde 60'lık rekor artış!
Ekonomi

Çökelek patlaması: İspanya'da yüzde 60'lık rekor artış!

Yeniakit Publisher
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Çökelek patlaması: İspanya'da yüzde 60'lık rekor artış!

Bir dönem marketlerde yüzüne bakılmayan çökelek, sosyal medyanın gücüyle İspanya'nın en gözde süt ürününe dönüştü. Tüketimi son bir yılda yüzde 60'tan fazla artan bu geleneksel lezzet nedeniyle zincir marketler artık talebe yetişemiyor.

İspanya'da son dönemin en dikkat çekici gıda trendlerinden biri çökelek oldu. TikTok ve Instagram'da hızla yayılan tariflerin ardından ürüne olan ilgi adeta patladı. Artan talep nedeniyle özellikle ülkenin en büyük market zincirlerinde zaman zaman rafların boş kaldığı belirtiliyor.

SOSYAL MEDYA TALEBİ PATLATTI

Birkaç yıl öncesine kadar İspanyol tüketicilerin büyük bölümünün adını bile bilmediği çökelek, bugün ülkenin en hızlı büyüyen süt ürünlerinden biri konumunda.

Son bir yılda TikTok ve Instagram'da paylaşılan makarna soslarından kahvaltı tariflerine, cheesecake'lerden sağlıklı atıştırmalıklara kadar çok sayıda tarif, milyonlarca kişiye ulaştı. Böylece ürünü daha önce hiç denemeyen tüketiciler de marketlerde çökelek aramaya başladı.

TÜKETİM YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE ARTTI

Verilere göre çökelek tüketimi 2025'ten bu yana yüzde 60'tan fazla yükseldi.

Talepteki bu sert artış, birçok süpermarket zincirinin stok yönetimini zorlaştırdı. Bazı mağazalarda ürünün kısa sürede tükenmesi dikkat çekti.

PRATİK OLMASI TERCİH SEBEBİ

Uzmanlara göre çökeleğin popülerliğinin en önemli nedenlerinden biri kullanım kolaylığı.

Ürün; doğrudan tüketilebildiği gibi tostlarda, salatalarda, makarna soslarında ve tatlı tariflerinde de kullanılabiliyor. Meyve ve bal ile tüketenlerin yanı sıra tuzlu tariflerde değerlendirenlerin sayısı da hızla artıyor.

SAĞLIKLI BESLENME TRENDİNDEN DESTEK ALDI

Yüksek protein içeriği ve düşük kalori değeri de çökeleğin yükselişinde önemli rol oynuyor. Ürünün hem pratik hem de farklı tariflere kolayca uyarlanabilmesi, tüketicilerin ilgisini canlı tutuyor.

Talepteki hızlı yükseliş üzerine üreticiler de üretim kapasitelerini artırmaya başladı.

Sektör temsilcileri, çökeleğin artık belirli bir tüketici grubuna hitap eden niş bir ürün olmaktan çıktığını, İspanya genelinde alışveriş sepetlerinin vazgeçilmez ürünlerinden biri haline geldiğini ifade ediyor.

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