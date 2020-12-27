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Gündem Mücadeleyi baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar! Test de maske de gözlerine sokuldu sıra aşıda
Gündem

Mücadeleyi baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar! Test de maske de gözlerine sokuldu sıra aşıda

Sosyalist Evrensel gazetesi, önce ‘test yok’ diye yaygara kopardı, ardından ‘maske yok’ diye hükümete saldırdı. Bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Solcuların bir özeti gibi hareket eden Evrensel şimdi de ‘aşı yok’ diye AK Parti’yi hedef almaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:36:00 -
Mücadeleyi baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar! Test de maske de gözlerine sokuldu sıra aşıda

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin çıkarına olan her icraata karşı çıkan solcuların genleri, koronavirüs gibi tüm dünyayı kasıp kavuran bir salgında bile ülkelerinin yanında durmaya engel oluyor. Evrensel gazetesinin koronavirüs salgını sürecinde AK Parti hükümetine yönelik ağızları açık bırakan saldırganlığı, “Gerçekten düşmana gerek yok” dedirtti. Söylediği her şey yalan çıktığı halde asılsız iddialara devam eden gazete, şimdi de koronavirüs aşıları üzerinden AK Parti’ye yüklenmeye başladı.

“Aşı yok, ulaşamıyoruz”

Evrensel, birkaç ay önce solcuların ortaya attığı, “Grip aşısı yok” iddiaları üzerinden AK Parti hükümetine saldırdı. Gazetenin bugünkü manşetinde, “Grip aşısı bulamadık, kovidinkine nasıl ulaşacağız” ifadeleri yer aldı.

Grip aşıları neredeyse 1 yıl önceden sipariş verildiği ve koronavirüs salgını öngörülen bir şey olmadığı için, Türkiye her yıl aldığı kadar aşıyı sipariş vermişti. Aşıya olan talep her yıldan fazla olunca, herkesin aşılanmaması yönünde çağrılar yapılmıştı. Evrensel de diğer solcular gibi bu çağrılar üzerinden, “Grip aşısı bile olamadık” diyerek, koronavirüs aşısının hiç yapılamayacağı izlenimi uyandırmaya çalışdı.

Defalarca rezil oldu

Evrensel’in bu haberi, akıllara geçtiğimiz aylarda nasıl rezil olduğunu getirdi. Koronavirüs sürecinin başından bu yana hükümete asılsız iddialarla saldıran Evrensel, daha önce koronavirüs testlerinin olmadığını söylemiş, ardından ülkede maskenin bile bulunamadığını ileri sürmüştü. Hükümetin yürüttüğü süreç, tüm bunların alçak birer yalandan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Ömer

Günde üç beşi geçmiyor satışları ne dedikleri önemli mi .reklamı oluyor . Boşverin it ürür kervan yürür .
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