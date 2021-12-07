Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde indirip olup olmayacağı merak konusu. Pek çok kişi ‘MTV’ye ne kadarlık indirim yapılacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, MTV indirimi ne kadar oldu?

MTV nedir?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

MTV’de indirim var mı? MTV indirimi var mı?

MTV yılda iki kez ödeniyor. İlk taksitler ocak ikinci taksitler ise temmuz ayına ödeniyor. Pek çok kişi ise MTV'ye indirim yapılıp yapılmayacağırı merak ediyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; MTV indirimi konusunda hazırlık yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 36 olarak belirledi. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de yaptığı gibi yetkisini kullanarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) oranı bu yılda da aşağı indirebileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan'ın dar gelirli kesimlerin sıkıntılarını gidermek için attığı adımlara bir yenisinin eklenmesi bekleniyor. AK Parti kulislerine göre daha önce de olduğu gibi MTV'deki 2022'deki artış ile ilgili özel bir uygulama yapılması yönünde bir çalışma yapıldığı, önümüzdeki günlerde karar verildiğinde konunun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtiliyor.

Yapılan çalışmaya göre Erdoğan, kendisine verilen yetkiyi kullanarak 2022 artışlarını yüzde 36 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranlarından değil, enflasyona yakın bir rakam olarak açıklayacak. Enflasyonun yüzde 20'ler civarında olduğu düşünülürse vatandaş için yaklaşık yüzde 16'lık bir indirim olacak.