MTV’de ikinci taksit dönemi başladı
Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2020’ye ait elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi dün itibarıyla başladı.
Buna göre, 2020’de elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi ve 2021’e ait MTV’nin ikinci taksit ödeme dönemi için son gün 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi. Ödemeler, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla 02.00-23.45 saatlerinde yapılabilecek.