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Ekonomi

MTV ödemeleri için son gün ne zaman?

MTV ödemeleri için son gün ne zaman? sorusu araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri hakkında araştırma yapılıyor. Temmuz ayında henüz MTV 2. ödemesini gerçekleştirmeyenler MTV ödemeleri için son günün ne zaman olduğunu merak ediyorlar. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-09 23:04:00 -
MTV ödemeleri için son gün ne zaman?

MTV ödemeleri için son gün ne zaman?

Her yıl iki taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri bu ay ile birlikte başladı. Araç sahipleri, 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerini yapması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

Ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayanlar için, ödenmesi gereken ücrete günlük olarak gecikme faizi uygulanacak.

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