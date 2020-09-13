MTV nedir? Motorlu taşıtlar vergisi tescilli tüm taşıtlar için ödenen vergidir. Her yıl iki taksit halinde MTV ödenir. Vatandaşlar MTV'nin yılın hangi aylarında ödendiğini, MTV'nin nereden yatırılması gerektiğini araştırıyor. Peki, internetten MTV nasıl ödenir?

MTV hesapla

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek olanlar araçları için ne kadarlık ödemeler yapmaları gerektiğini merak ediyor. MTV hesaplama işlemini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapmanız mümkün. Bunun için İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesine girmeniz gerekiyor. Sitenin üst bandında yer alan hesaplamalar kısmından Motorlu Taşıtlar Vergisi butonuna tıklayın. Ardından yönlendirildiğiniz sayfadan araç bilgilerinizi doldurarak MTV hesaplama işlemini yapabilirsiniz.

MTV HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MTV nasıl ödenir? | İnternetten MTV nasıl ödenir?

Son yıllarda pek çok işlem online olarak yapılmaya başlandı. Bu durum hayatlarımız kolaylaştırırken zaman tasarrufu da sağladı. Saatlerce bankalarda, resmi kurumlarda sıra bekleyip işlem yapmaktansa pek çok işlem e devlet ve kurumların internet sitelerinden yapılmaya başlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemek için bankaya gitmeye gerek yok. Elbette dileyenler işlemlerini şubelerde yapabilir. Ancak bu işlemi saniyeler içerisinde internetten yapabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, GİB uygulaması, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden MTV ödeme dönemlerinde belirli saatler arasında işlem yapabilirsiniz. Ödemeleri banka kartı veya kredi kartlarınızla yapabilirsiniz.

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E devletten MTV ödeme

Gelir İdaresi Başkanlığı uygulaması bulunmayanlar, İnteraktif Vergi Dairesi şifresi bulunmayanlar aynı işlemi e-devlet üzerinden yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. E devlet üzerinden MTV ödemesi yapmanız mümkün. Bunun için TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizin olması gerekiyor.

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Plakadan MTV sorgulama

MTV borcunuzu sorgulama ve ödeme işlemi yapmak için “gib.gov.tr” internet sitesinden ya da e devletten işlem yapabilirsiniz.

MTV ne zaman ödenir?

Pek çok kişi MTV ödeme dönemini merak ediyor. Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. MTV 1. taksit 1-31 Ocak tarihleri arasında ödeniyor. MTV 2. taksitleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yatırılıyor.

İnternetten trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezası öde | Trafik cezası ödemek isteyenler bu işlemi nasıl yapmaları gerektiğini araştırıyor. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden trafik cezası ödeyebilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi'nde işlem yapabilmek için sisteme üye olabilirsiniz. Ayrıca ödemelerini e devlet şifrenizle de yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi'ni sık sık kullanıyorsanız Play Store ve App Store'dan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasını indirebilirsiniz.

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Vergi borcu sorgulama

İnternetten vergi borcunuzun olup olmadığını birkaç dakika içerisinde öğrenebilirsiniz. GİB internet sitesi, uygulaması ya da e devlet üzerinden vergi borçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

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