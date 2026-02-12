  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gyurov ülkenin geçici başbakanı: Seçimler için hazırlık başladı Oysa 5 ay önce zam yapmışlardı! Yetmedi İBB yine zam talep etti Epstein belgelerinde nadir elementler çıktı! Türkiye’nin nadir toprak elementlerinin peşine düşmüşler... Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor? 1 değil 2 değil 3 değil… CHP’nin seçim araçları Aziz İhsan Aktaş’tan Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı Kurtulmuş’tan CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Anayasaya aykırı, kabul edilemez! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ramazan ayının temasını duyurdu: Ramazan, cami ve hayat CHP’nin yolsuzluğunu bir kez daha ifşa etti: ‘Bu pasta hepimize yeter’ Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Siyaset MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’
Siyaset

MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’

CHP’lilerin yeni atanan iki bakanla ilgili hazımsızlıkları sürüyor. Halk TV ekranlarında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Milli Türk Talebe Birliği geçmişi, suçmuş gibi anlatıldı.

Halk TV’de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Milli Görüşçü olduğunu belirten yorumcu İsmail Saymaz, “Bir özel dönemde TBMM’de personel dairesinde görev yapmış, ondan sonra İsmail Kahraman’ın Özel Kalem’i olarak çalışmış. İsmail Kahraman’ın özel kalemi olmasının da özel bir anlamı var. Çünkü İsmail Kahraman Milli Türk Talebe Birliği ve Milli Görüş köklerinden gelen bir Meclis Başkanıydı. Anayasa’nın ilk dört maddesi ve laiklikle kavgalı bir isimdi. Bunu da dönem dönem dile getiriyordu. Öyle esirgemiyordu” sözleriyle, sanki gizli bir cemiyetin kodlarını çözmüş gibi anlattı.

“BU RAHATSIZLIĞI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İsmail Saymaz’a sosyal medya hesabından tepki gösteren Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Tahsin Başarı, “Sayın İsmail Saymaz, Milli Türk Talebe Birliği tedrisatından yetişen devlet ve dava adamları sizi rahatsız ediyorsa, bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz. 110 yıldır yetiştiriyoruz Elhamdülillah! Var olsun MTTB” ifadeleriyle Saymaz’ın ağzının payını verdi.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Erzurum Valiliği'nden kabineye: Güvenliğin yeni patronu belli oldu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Erzurum Valiliği'nden kabineye: Güvenliğin yeni patronu belli oldu

Gündem

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Erzurum Valiliği'nden kabineye: Güvenliğin yeni patronu belli oldu

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!
İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Gündem

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi ‘den ilk açıklama
Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi ‘den ilk açıklama

Gündem

Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi ‘den ilk açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23