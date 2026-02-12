MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’

Halk TV’de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Milli Görüşçü olduğunu belirten yorumcu İsmail Saymaz, “Bir özel dönemde TBMM’de personel dairesinde görev yapmış, ondan sonra İsmail Kahraman’ın Özel Kalem’i olarak çalışmış. İsmail Kahraman’ın özel kalemi olmasının da özel bir anlamı var. Çünkü İsmail Kahraman Milli Türk Talebe Birliği ve Milli Görüş köklerinden gelen bir Meclis Başkanıydı. Anayasa’nın ilk dört maddesi ve laiklikle kavgalı bir isimdi. Bunu da dönem dönem dile getiriyordu. Öyle esirgemiyordu” sözleriyle, sanki gizli bir cemiyetin kodlarını çözmüş gibi anlattı.

“BU RAHATSIZLIĞI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İsmail Saymaz’a sosyal medya hesabından tepki gösteren Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Tahsin Başarı, “Sayın İsmail Saymaz, Milli Türk Talebe Birliği tedrisatından yetişen devlet ve dava adamları sizi rahatsız ediyorsa, bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz. 110 yıldır yetiştiriyoruz Elhamdülillah! Var olsun MTTB” ifadeleriyle Saymaz’ın ağzının payını verdi.