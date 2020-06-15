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Sağlık

MTOSB’den sanayicilere Covid-19 uyarısı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), son dönemde korona virüsün (Covid-19) bulaşma hızının arttığını belirterek, bölge sanayicilerini Covid-19 mücadelesi ile ilgili alınan tedbirlere uyulması gerektiği konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:18:49 -
MTOSB’den sanayicilere Covid-19 uyarısı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), son dönemde korona virüsün (Covid-19) bulaşma hızının arttığını belirterek, bölge sanayicilerini Covid-19 mücadelesi ile ilgili alınan tedbirlere uyulması gerektiği konusunda uyardı.


MTOSB Müdürlüğü, bölge sanayicilerine SMS ve mail göndererek, Covid-19 konusunda uyarılarda bulunarak, özellikle bölgeye girişlerde ateş ölçümüne uyulmasını istedi. Yapılan uyarıda, “Son dönemde Covid-19 pandemi bulaş hızının arttığı bilinmektedir. Bölgemizin giriş kapılarında hastalığın tespit yöntemlerinden ateş ölçme işlemi sizin ve çalışanlarınızın sağlığı açısından yapılmaktadır. Bünyesinde ateş ölçme işlemi yapan firmaların servis araçları hariç diğer tüm araçlardaki kişilerin ateş ölçümü normalleşme sürecine kadar devam edecektir. Anlayışınızı bekler iyi çalışmalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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