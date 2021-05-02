  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
Hindistan'da tedirgin eden rakam!
MİT ve Emniyet paketlemişti! Sıcak gelişme
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Eğitim MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu
Eğitim

MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu

Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci adaylarına yönelik tercihler hakkında duyuru yayımladı. 2021 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri tercihleri nasıl yapılır? İşte MSÜ tercih kılavuzu...

Yeniakit Publisher
2021-05-02 19:13:00 -
MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu

Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci adaylarına yönelik tercihler hakkında duyuru yayımladı. 2021 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri

MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri için kılavuz yayınlandı. Personeltemin.msb adresinde yayınlanan kılavuzda adayların dikkat etmesi gereken hususlar paylaşıldı.

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Seçim aşamalarında çağrı yapılacak olan puan türleri ise şöyle:

KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

E-Devlet MSÜ tercih yapmak için tıklayın

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri e-devlet aracılığıyla sisteme giriş yapan kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık
Gündem

Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık

Ermeni lobilerinin sözde soykırım iddiaları, Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ovannes Kaçaznuni tarafından bizzat yalanlanmıştı.
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından bir bomba daha
Medya

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından bir bomba daha

Bir döneme damga vuran Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Kemal Tekden, yeni projesini kamuoyu ile paylaştı.
CHP'lilerin methiyeler düzdüğü Komünist Orhan Aydın'dan vatandaşa hakaret
Medya

CHP'lilerin methiyeler düzdüğü Komünist Orhan Aydın'dan vatandaşa hakaret

"İşçi", "emekçi", "alın teri", "yoksulluk" ve "fakirlik" üzerinden prim kasarak şov yapan "Komünist" Orhan Aydın şimdi de denize sıfır evler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay