MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu
Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci adaylarına yönelik tercihler hakkında duyuru yayımladı. 2021 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri tercihleri nasıl yapılır? İşte MSÜ tercih kılavuzu...
Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci adaylarına yönelik tercihler hakkında duyuru yayımladı. 2021 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri
MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri için kılavuz yayınlandı. Personeltemin.msb adresinde yayınlanan kılavuzda adayların dikkat etmesi gereken hususlar paylaşıldı.
MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim aşamalarında çağrı yapılacak olan puan türleri ise şöyle:
KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
E-Devlet MSÜ tercih yapmak için tıklayın
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri e-devlet aracılığıyla sisteme giriş yapan kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekler.