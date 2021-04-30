MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
MSÜ tercih işlemleri başladı. Milli Savunma Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada başvuruların 30 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasından https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden alınacağı duyuruldu. Adaylar MSÜ tercihlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
Merakla beklenen MSÜ tercih süreci başladı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde (MSÜ) eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla yapılan, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün başlamış olup 19 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
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ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini
Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.