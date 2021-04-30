Merakla beklenen MSÜ tercih süreci başladı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde (MSÜ) eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla yapılan, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün başlamış olup 19 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini

Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.