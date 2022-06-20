Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci ve aday belirleme sınavı için başvurular 9 Şubat'ta sona erdi. MSÜ sınavına geç başvuru tarihleri de 22 Şubat olarak açıklanmıştı. 27 Mart 2022 tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Sonuçlar 14 Nisan’da erişime açılacak.

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları 30 Nisan - 19 Mayıs tarihleri arasında alındı. 19 Mayıs'ta sona eren Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı. MSÜ tercih sonuçları erişime açılmasından sonra bu kez de MSÜ kayıt tarihleri sorgulanıyor.

MSÜ intibak ne zaman başlıyor?

Okulumuza yeni askeri askerlik anlayışını geliştirmek, temel terminolojiye ve uygulamalarına uygunluk konusunda “İntibak eğitimi” çabası. Bu eğitim Ağustos-Eylül ayları içerisinde 2 ila 8 hafta süre ile icra edilmektedir.

MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu aday öğrencilerinin enstrüman olarak sınıflandırma işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı gözetilerek tespit edilmektedir. Bu nedenle; Aday öğrenciler okulda intibak eğitimlerini tamamlayıp ant içmelerine müteakip, diş, dudak, boy ve parmaklar vb. fiziksel özelliklerine göre enstrüman olarak sınıflandırma işlemleri yeniden yapılmaktadır. Öğrenci Seçme Uçuşunu başarı ile bitiren adaylar “Aday Değerlendirme Puanı”na göre sıralamaya tabii tutulur ve HHO kontenjanı kapsamında intibak eğitimine alınır. Kontenjana giremeyen adaylar ÖSU’dan başarılı olsalar dahi HHO intibak eğitimine alınmazlar. HHO Kontenjanına giremeyen adayların var ise diğer tercihleri için Adaylıkları Devam Ettirilir.

2020 ve 2021 yıllarında icra edilen ÖSU aşamasına katılarak başarılı olan ancak HHO kontenjanına girememesi, vb. sebeplerle okula kayıt yaptıramayan adayların 2022 yılında ÖSU kontenjanına girmesi durumda 2021 ÖSU başarısı dikkate alınarak, 2022 ÖSU’da başarılı kabul edilecek ve tekrar uçuş eğitimine tabi tutulmayacaktır.