MSÜ 2022 tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 MSÜ tercih kılavuzu!

2022 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak sorusu sınavı kazanan öğrenciler tarafından büyük merak konusu oldu. MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri araştırıyor. MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor?

2022 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

MSÜ 2022 tercih işlemlerine ilişkin tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl MSÜ tercihleri 30 Nisan 19 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. 2022-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı?

MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizde olacak.

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.) Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü KHO 2022-MSÜ Sayısal Puanı

2022-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO 2022-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2022-MSÜ Sayısal Puanı Kara Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

20229-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2022-MSÜ Sözel Puanı 2022 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2022-MSÜ Sayısal Puanı

2022 -MSÜ Eşit Ağırlık Puanı 2022-MSÜ Sözel Puanı

2022 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2022-MSÜ Sayısal Puanı

2022-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı 2022-MSÜ Sözel Puanı

2022 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2022-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.

Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2022-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır.