MSÜ 20 binden fazla mezun verdi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türk milletinin ordusuna her zaman sahip çıktığını, askerliğe ilginin azalmadığını belirterek "Mezun ettiğimiz 20 binden fazla öğrencimiz şu anda kara, deniz ve havada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyor" dedi.
Afyoncu, MSÜ'nün, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 31 Temmuz 2016'da kurulduğunu hatırlattı. Üniversitenin 31 Ekim 2016'da eğitime başladığını anlatan Afyoncu, “Türk milleti asker olmaktan, subay, astsubay olmaktan, uzman çavuş olmaktan vazgeçmedi. Benim baştan beri gördüğüm talep hiç azalmadı. Türk milleti ordusuna sahip çıkıyor" dedi.