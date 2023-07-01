  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MSÜ 20 binden fazla mezun verdi
Eğitim

MSÜ 20 binden fazla mezun verdi

Yeniakit Publisher
2023-07-01 14:31:00 -
MSÜ 20 binden fazla mezun verdi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türk milletinin ordusuna her zaman sahip çıktığını, askerliğe ilginin azalmadığını belirterek "Mezun ettiğimiz 20 binden fazla öğrencimiz şu anda kara, deniz ve havada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyor" dedi.

Afyoncu, MSÜ'nün, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 31 Temmuz 2016'da kurulduğunu hatırlattı. Üniversitenin 31 Ekim 2016'da eğitime başladığını anlatan Afyoncu, “Türk milleti asker olmaktan, subay, astsubay olmaktan, uzman çavuş olmaktan vazgeçmedi. Benim baştan beri gördüğüm talep hiç azalmadı. Türk milleti ordusuna sahip çıkıyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23