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Teknoloji MSN'nin efsane 'Ne dinliyorum?' özelliğini Türk geliştirici Twitter'a getirdi!
Teknoloji

MSN'nin efsane 'Ne dinliyorum?' özelliğini Türk geliştirici Twitter'a getirdi!

Türk geliştirici Muhammet Mert Polat, bir zamanların popüler mesajlaşma uygulaması MSN’in en beğenilen özelliği ‘Ne Dinliyorum?’u Twitter’a uyarladı. Spotify’da dinlediğiniz müzikler Twitter profilinizde anlık olarak görülebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 12:07:00 -
MSN'nin efsane 'Ne dinliyorum?' özelliğini Türk geliştirici Twitter'a getirdi!

MSN uygulamasının akıllara kazınmasını sağlayan ‘Ne dinliyorum?’ özelliğiydi. Anlık olarak dinlediğiniz şarkılar MSN pencerenizde görülüyordu. Bu özellik Türk geliştirici tarafından Twitter’a getirildi.

Bu özelliği kullandığınızda Spotify'da dinlediğiniz şarkının adı da Twitter bionuzda kendine yer buluyor. Uygulama GitHub üzerinden indirilerek kullanılabiliyor. Böylece dinlenen müzikleri karşımızdaki insanlara gösterebiliyoruz.

Türk geliştirici Muhammet Mert Polat tarafından geliştirilen özellik böylece hemen herkes tarafından kullanılabilir hale geldi. Böylece yıllar sonra bir kez daha şarkılar üzerinden insanlara mesaj gönderebileceğiz.

Ne dinliyorum özelliği nasıl aktif edilir?

Uyarı: Burada uyguladığınız adımlarda Twitter ve Spotify hesaplarımızın erişimine belirli bir ölçüde izin vermiş oluyoruz. Bu adımları izlerken buna dikkat etmenizi öneriyoruz.

Öncelikle GitHub sayfasına giderek dosyaları indiriyoruz. İndirdiğimiz pakette yer alan index.php içine Twitter ve Spotify API bilgilerimizi giriyoruz. Ardından da index.php için zamanlanmış görev kuruyoruz.

SpoTwitter adı verilen bu modül, doğru şekilde çalışmak için PHP modülüne ihtiyaç duyuyor. Kullandığı kütüphaneler arasında ise TwitterOAuth ve Spotify Web API yer alıyor. Özellik ayrıca MIT lisansı altında yer alıyor.

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