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Gündem MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak
Gündem

MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerleri ile bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 07:36:00 -
MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak

MSB'den yapılan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı iş yerleri ve meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvurular yapıldı.

28 Temmuz'da noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı.

Belge kontrolü sonuçları ve sınav tarihlerine, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

 

 

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