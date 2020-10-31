  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB'den İzmir açıklaması: Kriz masası oluşturuldu
Gündem

MSB'den İzmir açıklaması: Kriz masası oluşturuldu

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'deki deprem nedeniyle, bölgeye gönderilecek yardımlar için kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 13:32:00 -
MSB'den İzmir açıklaması: Kriz masası oluşturuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan bilgilendirmeye göre, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrasında, bölgeye gönderilebilecek yardımlar için Milli Savunma Bakanlığı'nda derhal kriz masası oluşturuldu.

Yapılan bilgilendirmede, “Bölgeyle kurulan irtibat sonrasında, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ve 138 personel arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçak; sabaha kadar aralıksız Ankara, Diyarbakır ve Erzurum'dan 14 uçuş yaparak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerini, teçhizatlarını ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaştırmıştır. İhtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılmasına devam edilecektir. Bir adet İHA da hasar tespiti ve gecenin karanlığında süren arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için görevlendirilmiştir. Ayrıca, Mehmetçik tarafından depremde evleri hasar gören vatandaşlarımız için bölgeye sevk edilen 240 çadırın kurulumu devam etmektedir. Bölgede yapılan incelemelerde, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi
Gündem

Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görün..
İzmir'de bir şiddetli deprem daha!
Gündem

İzmir'de bir şiddetli deprem daha!

İzmir'de 5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem daha meydana geldi.
İzmir'deki deprem sonrası korkunç iddia! 20 kişi mahsur kaldı
Gündem

İzmir'deki deprem sonrası korkunç iddia! 20 kişi mahsur kaldı

İzmir'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı’da 11 katlı bir binanın alttaki 3 katı çöktü. Binanın a..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay