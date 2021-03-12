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Gündem MSB'den İstiklal Marşı paylaşımı
Gündem

MSB'den İstiklal Marşı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümüyle ilgili videolu paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 14:48:00 -
MSB'den İstiklal Marşı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümüne ilişkin "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!" notuyla paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda, "'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!' İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve bu cennet vatan uğruna toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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