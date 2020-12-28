  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MSB'den Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı
Aktüel

MSB'den Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:10:13 -
MSB'den Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalarak şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımlandı.

MSB'nin mesajında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında, çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de çığ altında kaldığı hatırlatıldı. Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Yoğun arama-kurtarma çalışmaları sonucunda çığ altında kalan diğer personelimizin naaşına ulaşıldı. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir
Ekonomi

Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından aranırken, Fxempire yazarı Mark Mead..
İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi
Gündem

İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi

Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram üzerinden yaptığı yayın sonrası, kameranın kapandığını düşünerek Özgen’e “Maşa..
Trafik magandaları dehşet saçtı! Bir babayı katlettiler
Spor

Trafik magandaları dehşet saçtı! Bir babayı katlettiler

Trafikte yol verme kavgasında 8 kişi, baba ve oğulun bulunduğu aracın önünü kesip dehşet saçtı. Çıkan kavgada Salim Tuğ (53) yaşamını yitird..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay