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Gündem MSB'den flaş açıklama: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!
Gündem

MSB'den flaş açıklama: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre; Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 10:20:00 -
MSB'den flaş açıklama: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." bilgisine yer verildi.

 

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