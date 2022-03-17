MSB'den flaş açıklama: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre; Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." bilgisine yer verildi.