MSB'den balistik füze saldırısı açıklaması
Esed rejiminin Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği balistik füze saldırısıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği ve yaralılar olduğu bildirildi.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin terörden arındırılmış bölgede Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerine yapılan balistik füze saldırısı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bir açıklama yapıldı.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor. Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.