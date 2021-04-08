MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca tanksavar silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Saldırı sonrası meşru müdafaa hakkı çerçevesinde tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alınmaya devam edildiği vurgulanarak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şehadet haberleri baba ocağına ulaştı

Saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı.

Çakır'ın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Eve Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Çakır'ın ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.

Geçen yıl evlendiği öğrenilen şehit Çakır'ın evinin Balıkesir'de olduğu öğrenildi.

Şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, 30 yaşındaki Akdal'ın şehadet haberini, Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden babası Feramuz ile annesi Remziye Akdal'a verdi.

Aileyi askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrağı asıldı.

Şehit 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen şehitlerin naaşı, Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehitlerin cenazelerinin Gaziantep'e, oradan da memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

TBMM Başkanı Şentop şehit askerler için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Hain terör örgütü PKK/YPG tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit askerler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den şehit askerler için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı paylaştı.

Akşener, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG terör örgütünün saldırısıyla şehit düşen kahraman askerlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bakanlar ve siyasi partilerden şehitler için taziye mesajı

Bakanlar, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan askerler için taziye dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, "Bu alçak saldırının bedelini ödettik, ödetmeye devam edeceğiz. Kararlıyız. Terörün kökünü kazıyacağız." açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yüreğimiz Zeytin Dalı Harekat bölgesinden gelen acı haberle yandı. Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 2 kahraman evladımıza Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde hain terör örgütünün saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Dualarımız ve yüreğimiz, bölgede terör operasyonlarını sürdüren kahramanlarımızla." mesajını iletti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da başsağlığı mesajlarında, şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, şehitlerin ailelerine ve aziz millete sabır diledi.

Siyasi parti liderlerinden taziye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde PKK-YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kahpe saldırıda şehit olan iki Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman silah arkadaşlarına başsağlığı-sabır diliyorum. Aziz ve necip Türk milletinin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti'den başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya paylaşımında, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde hain terör örgütü PKK/PYD'nin saldırısında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Çavuş Gökhan Çakır'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da şehit olan Mehmetçikler Akdal ve Çakır'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek "Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iki kahraman askere Allah'tan rahmet diledi ve "Mekanları cennet olsun. Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Terör asla başarılı olamayacak." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın mesajları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Terör örgütleriyle olan mücadelemiz tüm kararlılığıyla devam edecektir. Devletimiz tek bir terörist kalmayıncaya dek tüm gücüyle terörle mücadelesini sürdürecektir." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde hain terör örgütü PKK/YPG tarafından şehit edilen iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise mesajında terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.