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Gündem

MSB "teröristlere geçit yok" diyerek duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 15:54:00 -
MSB "teröristlere geçit yok" diyerek duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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