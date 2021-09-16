MSB "teröristlere geçit yok" diyerek duyurdu! PKK'ya ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığı, 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.