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Aktüel MSB Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin tarihi fotoğraflarını paylaştı
Aktüel

MSB Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin tarihi fotoğraflarını paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:45:12 -
MSB Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin tarihi fotoğraflarını paylaştı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1915'te Sarıkamış Harekatı'na katılan Türk askerlerinin tarihi fotoğraflarını yayımladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin karla kaplı dağlarda kayak takımlarıyla görüldüğü 4 fotoğraf yer aldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Harekat sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

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