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MSB memur alımı sonuçları açıklandı! | MSB memur alımı taban puanları

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarih aralığında başvurularını kabul ettiği 523 memur alımı için sonuçlar açıklandı. Mühendislik alanında yapılacak olan alımlarla ilgili ön başvuruları kabul eden MSB, sözlü sınava katılım gösterecek olan adayların isimlerini yayımladı. Peki, MSB 523 memur alımı sonuçları nereden sorgulanabilecek? İşte, sözlü sınav sonuçları ve taban puanlar

17 Mart 2019 Pazar 16:44
MSB memur alımı sonuçları açıklandı! | MSB memur alımı taban puanları

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarih aralığında başvurularını kabul ettiği 523 memur alımı için sonuçlar açıklandı. Mühendislik alanında yapılacak olan alımlarla ilgili ön başvuruları kabul eden MSB, sözlü sınava katılım gösterecek olan adayların isimlerini yayımladı. Peki, MSB 523 memur alımı sonuçları nereden sorgulanabilecek? İşte, sözlü sınav sonuçları ve taban puanlar

MSB memur alımı sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı memur alımı sonuçları 15 Mart tarihinde erişime açıldı. Yayımlanan duyuru şu şekilde;

"Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan 523 Sözleşmeli Personel kadrosu için 17 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihlerinde sözlü sınav yapılacaktır. 

Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılmıştır.

Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır. 

Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.

Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

İş Güvenliği Uzmanı belgesi istenilen unvanlara başvuran adayların sınava gelirken belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir. 

Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.

Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir. 

Taban puanlar için tıklayınız

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:44
  1. MSB memur alımı sonuçları
  2. MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı
  3. MSB memur alımı sonuçları açıklandı
  4. MSB memur alımı taban puanları

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