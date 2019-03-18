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MSB memur alımı sonuçları, 2019 MSB memur taban puanları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) memur alımı son dakika haberleri. Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz sene bünyesine 523 kişilik boş kadro için personel adaylarının başvurularını almıştı ve an itibari ile başvuru sonuçlarını açıkladı. "Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan 523 Sözleşmeli Personel kadrosu için 17 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihlerinde sözlü sınav yapılacaktır. Peki, MSB taban puanlar.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:29
MSB memur alımı sonuçları, 2019 MSB memur taban puanları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) memur alımı son dakika haberleri. Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz sene bünyesine 523 kişilik boş kadro için personel adaylarının başvurularını almıştı ve an itibari ile başvuru sonuçlarını açıkladı. "Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan 523 Sözleşmeli Personel kadrosu için 17 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihlerinde sözlü sınav yapılacaktır. Peki, MSB taban puanlar.

Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan 523 Sözleşmeli Personel kadrosu için 17 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihlerinde sözlü sınav yapılacaktır.  Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılmıştır. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır. 

Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir. İş Güvenliği Uzmanı belgesi istenilen unvanlara başvuran adayların sınava gelirken belgelerini getirmeleri gerekmektedir. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.  Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

2019 MSB memur taban puanları

2019 uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? MSB uzman erbaş alımı

2019 uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı için başlayan başvuruların ardından, adaylar başvurular için son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, 2019 uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:29
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