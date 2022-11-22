MSB işçi alımı ilanı yayımlandı! Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı: MSB Personel alımı 2022? MSB Personel alımı (Temin)! MSB tersane işçi alımı 2022
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 farklı ilde 1098 işçi alım yapacağını duyurdu! MSB İŞKUR üzerinden 1098 işçi alımı yapacak. Vatandaşlar merak etti. KPSS şartı var mı? Başvuru yapacak adaylarda KPSS şartı aranmıyor. İlköğretim ve ortaöğretim mezunları MSB personel alımı ilanına başvuruda bulunabilecek. Peki, 2022 MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte MSB işçi alımı başvuru şartları! MSB işçi alımı ilanı yayımlandı! MSB KPSS’siz 18 ilde İŞKUR üzerinden başvuru alacak! İşte kamu işçi alımı! İller branşlar, kontenjanlar başvuru ekranı.
Milli Savunma Bakanlığı, İŞKUR üzerinden verdiği ilanla 18 şehir 89 farklı meslekten personele (1098 işçi alımı) istihdam sağlayacağını duyurdu. MSB İŞKUR üzerinden işçi alımı yapacak.2022 MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? sorularının cevabı araştırılıyor. Başvuru yapacak adaylarda KPSS şartı aranmıyor. İlköğretim ve ortaöğretim mezunları MSB personel alımı ilanına başvuruda bulunabilecek. Peki, 2022 MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte MSB işçi alımı başvuru şartları! İŞKUR MSB başvuru ekranı ve tüm merak edilenler...
2022 MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
İŞKUR ile yayımlanmış olan MSB Kamu İşçi alımı ilanına göre başvuru süreci, ilanın yayınlandığı 21 Kasım Pazartesi tarihi itibarıyla başladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 farklı ilde 1098 işçi alımı yapacak. İlanlar İŞKUR iş ilanlarında yayınlandı. MSB personel alımı başvuruları başladı. MSB’nin yayınladığı ilanlara başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden özgeçmiş oluşturmaları gerekiyor. Peki MSB personel alımı başvuru şartları neler? MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
MSB’nin, personel alımı için yayınladığı ilana göre İŞKUR üzerinden başvurular 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İŞKUR MSB BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2022 MSB PERSONEL ALIMI İL VE MESLEKLER LİSTESİ
2022 MSB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
MSB işçi alımı için KPSS şartı bulunmuyor. İlkokul ve lise mezunu adaylar açılan kadrolara başvuru yapabilecek. Adayların alım yapılacak meslekle ilgili sertifikalara ve belgelere sahip olması şartı aranıyor.
Başvurular tamamlandıktan sonra 8 Aralık’ta yapılacak kura sonucunda göre adaylar sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecek.
Milli Savunma Bakanlığı'nın ilanında, meslek ve pozisyona göre başvuran kişilerde farklı nitelikler aransa da genel başvuru şartları şunlar olarak belirtildi:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.
- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
- Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
- Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
- Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MSB işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. İlanda yayınlanan şartları taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr adresine “İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaatlarını Milli Savunma Bakanlığı’na iletebilirler. Ayrıca başvuru işlemleri Alo 170 hattı üzerinden ve hizmet noktalarından yapılabilir.
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
İŞTE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER!
İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.
ADANA
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
AFYONKARAHİSAR
Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
Marangoz
ANKARA
İnşaat Boyacısı/Boyacı
Aşçı
İnşaat Ustası
Elektrikçi (Genel)
Temizlik Görevlisi
Terzi
Bahçıvan
Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi
İş Makineleri Operatörü
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
Yapı Yalıtımcısı(Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu (Sanayi Tipi Kazan-Boru))
Sıhhi Tesisatçı
Hidrolik Pnömatikçi
Kalorifer Tesisatçısı
Kaynak Teknisyeni
Uçak Elektroniği Teknisyeni
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
Uçak Elektroniği Teknisyeni
Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni
Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)
Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
Sıcak Demirci
Plastik Mamuller İmal İşçisi
Marangoz 00007165103
Mobilya Döşeme
Saraç
Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı
Tır-Çekici Şoförü
Metal Yüzey Kaplamacı
BALIKESİR
Elektrikçi (Genel)
Otomotiv Elektrikçisi
DİYARBAKIR
Elektrikçi (Genel)
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
Sıhhi Tesisatçı
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))
Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)
Marangoz
ELAZIĞ
Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)(Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı)
ERZİNCAN
Aşçı
Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
Saraç
ERZURUM
Bahçıvan
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
Marangoz
ESKİŞEHİR
Aşçı
Temizlik Görevlisi
Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
Sıhhi Tesisatçı
Uçak Elektroniği Teknisyeni
Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)
Uçak Gövde Motor Teknisyeni
Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri
HATAY
Aşçı
Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
MERSİN
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)(Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı)
Armadör İşçisi
Aşçı
Elektrikçi (Genel)
Elektronik Teknisyeni
Tesviyeci
İş Makineleri Operatörü
Hidrolik Pnömatikçi
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
Kompresörcü (Gemi)
Marangoz
İSTANBUL
İnşaat Boyacısı/Boyacı
Ağır Silah Bakım Onarımcısı
Şoför-Yük Taşıma
Armadör İşçisi
Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni
Taşlama Tezgâh İşçisi
Dökümcü (Metal)
Aşçı
İnşaat Ustası
Elektrikçi (Genel)
Tekne Montaj İşçisi
Elektrikçi (Genel)
Temizlik Görevlisi
Elektrikçi (Genel)
Terzi
İskele Kurulum Elemanı-İnşaat (Metal-Ahşap)
Elektronik Teknisyeni
Tesviyeci
Fiberglasçı
Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))
Marangoz(Gemi Marangozu)
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
Gemici
İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))
Metal Sac İşleme İşçisi
Brülör Bakım Ve Onarımcısı
Gemi İzolasyoncusu
Bulaşıkçı (Stevard)
Çarkçıbaşı (Gemi)
Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
Hidrolik Pnömatikçi
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
Genel Servis İşçisi (gemi)
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
Kızakçı (Gemi)
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Kompresörcü (Gemi)
Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
Konfeksiyon Makineleri Tamircisi
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
Otomotiv Elektrikçisi
Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
Otomotiv Elektrikçisi
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))
Plastik Mamuller İmal İşçisi
Raspacı (Gemi)
Marangoz
İZMİR
Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı
İnşaat Boyacısı/Boyacı
Ağır Silah Bakım Onarımcısı
Armadör İşçisi
Taşlama Tezgâh İşçisi
İnşaat Ustası
Elektrikçi (Genel)
İnşaat Ustası
Tekne Montaj İşçisi
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
Elektronik Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Tesviyeci
Bahçıvan
Fiberglasçı
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))
Metal Sac İşleme İşçisi
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
Hidrolik Pnömatikçi
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Genel Servis İşçisi (gemi)
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
Plastik Mamuller İmal İşçisi
Raspacı (Gemi)
Sıcak Demirci
Marangoz
Otomotiv Kaporta Ustası
KAYSERİ
Teknik Ressam
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
Uçak Elektroniği Teknisyeni
Uçak Gövde Motor Teknisyeni
Otomotiv Boya Ustası
Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni
Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)
Uçak Gövde Motor Teknisyeni
Plastik Mamuller İmal İşçisi
Kimya Teknolojisi Teknisyeni
Otomotiv Boya Onarımcısı
KOCAELİ
Armadör İşçisi
Elektrikçi (Genel)
Tekne Montaj İşçisi
İnşaat Ustası
Elektrikçi (Genel)
Elektronik Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Fiberglasçı
İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))
Metal Sac İşleme İşçisi
Gemi İzolasyoncusu
Gemici
Çarkçıbaşı (Gemi)
Hidrolik Pnömatikçi
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)
Marangoz
KONYA
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
MUĞLA
Armadör İşçisi
Dökümcü (Metal)
Taşlama Tezgâh İşçisi
Elektrikçi (Genel)
Elektronik Teknisyeni
Tesviyeci
İş Makineleri Operatörü
İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))
Metal Sac İşleme İşçisi
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
Raspacı (Gemi)
Marangoz
NİĞDE
Terzi
Metal Sac İşleme İşçisi
Kaynak Teknisyeni
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
Otomotiv Boya Ustası
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı
Marangoz
SİVAS
Sıhhi Tesisatçı
Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
TEKİRDAĞ
Anahtarcı (Çilingir)
Elektrikçi (Genel)
Kalorifer Tesisatçısı
Marangoz
Oto Camcısı
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