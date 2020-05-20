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MSB: İdlib'de 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:50:10 -
MSB: İdlib'de 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askerlerinin İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra ettiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadelerine yer verildi.

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