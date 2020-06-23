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Aktüel

MSB görüntüleri paylaştı: Komandolar terörist avında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 15:04:00 -

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların dağdaki görüntülerini paylaştı.

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, Tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların arazi şartlarında dinlenme, nöbet tutma ve intikal etme görüntülerini yayınladı.

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