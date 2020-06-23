MSB görüntüleri paylaştı: Komandolar terörist avında
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların dağdaki görüntülerini paylaştı.
Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, Tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların arazi şartlarında dinlenme, nöbet tutma ve intikal etme görüntülerini yayınladı.