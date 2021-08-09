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Gündem MSB duyurdu: Kara Harp Okulu öğrencilerine OMTAS’lı eğitim icra edildi
Gündem

MSB duyurdu: Kara Harp Okulu öğrencilerine OMTAS’lı eğitim icra edildi

Kara Harp Okulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin “Kıta Staj Eğitimleri” icra edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 23:00:00 -
MSB duyurdu: Kara Harp Okulu öğrencilerine OMTAS’lı eğitim icra edildi

Kara Harp Okulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin “Kıta Staj Eğitimleri” 4’üncü Kolordu Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarında icra edildi. Eğitimler ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda hem tripod üzeri OMTAS tanksavar füzesi hem de OMTAS kulesine sahip KAPLAN STA görüldü.

MSB fotoğraflarla duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı duyuruda; “Kara Harp Okulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin “Kıta Staj Eğitimleri” 4’üncü Kolordu Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarında icra edilmiştir.” ifadelerine yer verdi. 

 



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