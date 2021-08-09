MSB duyurdu: Kara Harp Okulu öğrencilerine OMTAS’lı eğitim icra edildi
Kara Harp Okulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin “Kıta Staj Eğitimleri” icra edildi.
Kara Harp Okulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin “Kıta Staj Eğitimleri” 4’üncü Kolordu Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarında icra edildi. Eğitimler ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda hem tripod üzeri OMTAS tanksavar füzesi hem de OMTAS kulesine sahip KAPLAN STA görüldü.
MSB fotoğraflarla duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı duyuruda; “Kara Harp Okulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin “Kıta Staj Eğitimleri” 4’üncü Kolordu Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarında icra edilmiştir.” ifadelerine yer verdi.