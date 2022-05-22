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Gündem MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Gündem

MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 14:42:00 -
MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde, Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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