MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.