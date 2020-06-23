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Aktüel

MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 20:50:00 - 2020-06-23 20:58:16
MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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