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Aktüel

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

2020-04-28 15:33:28 -
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
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