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Gündem MSB açıkladı: 3 terörist daha öldü
Gündem

MSB açıkladı: 3 terörist daha öldü

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:42:00 -
MSB açıkladı: 3 terörist daha öldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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