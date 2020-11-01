MSB açıkladı: 193 yerleşim yeri kurtarıldı!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karabağ'da süren Azerbayacan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
MSB yaptığı açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." ifadesinde bulundu.