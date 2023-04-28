  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MİT'in Türkiye'ye getirdiği terörist cezasını buldu

Dev şirket bu yılda borsadan hisse alacak! Türk Dev şirketin planı, ilgili detaylar belli oldu: Milyar lira ayıracak

Türkiye’nin turizm geliri ve turist sayısı: Türkiye'ye 1 milyon 559 bin insan geldi! Yeni turistler getireceğiz

"Memleket, CHP zihniyetine teslim edilmemeli"

Türkiye'nin en büyük 4. köprüsü açılıyor! 'AK Parti hükümetinde icraatlar bitmez!'

Olay iddia! Sudan ordusu: Türk uçağını RSF güçleri vurdu! HDK saldırmakla suçladı! Türkiye'den açıklama

Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali

Of of of, Altay'a yerli imza! TSK'nın vurucu gücünün dikkat çeken özellikleri

Ayda 55 bin lira verecekler, 13 aylık çalışacak biri arıyorlar!

Ali Erbaş müthiş haberi duyurdu! İşte hafızlık eğitimi alanların sayısı
Gündem MSB, 101 vatandaşı daha Sudan’dan tahliye etti
Gündem

MSB, 101 vatandaşı daha Sudan’dan tahliye etti

Yeniakit Publisher
2023-04-28 20:02:00 -
MSB, 101 vatandaşı daha Sudan’dan tahliye etti

Milli Savunma Bakanlığı, A400M tipi ağır nakliye uçağı ile 101 vatandaşın daha tahliye edildiğini ve tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlanmış olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, A400M tipi ağır nakliye uçağı ile 101 vatandaşın daha tahliye edildiğini ve tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlanmış olduğunu duyurdu.

MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, A400M tipi ağır nakliye uçağı ile 101 vatandaşın daha tahliye edildiğini ve tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış olduğunu duyurdu. Paylaşımda, “Çatışmaların devam ettiği Sudan’dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23