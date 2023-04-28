MSB, 101 vatandaşı daha Sudan’dan tahliye etti

Milli Savunma Bakanlığı, A400M tipi ağır nakliye uçağı ile 101 vatandaşın daha tahliye edildiğini ve tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlanmış olduğunu duyurdu.



MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, A400M tipi ağır nakliye uçağı ile 101 vatandaşın daha tahliye edildiğini ve tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış olduğunu duyurdu. Paylaşımda, “Çatışmaların devam ettiği Sudan’dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu” ifadelerine yer verdi.