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Ekonomi MRBS’de HAARP teknolojisi masaya yatırılacak
Ekonomi

MRBS’de HAARP teknolojisi masaya yatırılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara tarafından 21-22 Mart’ta başkentte düzenlenecek 4’üncü Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde (MRBS), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen Yüksek Frekanslı Etkin Kutup Işıkları Araştırma Programı (HAARP) teknolojisi de tartışılacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 18:06:00 -
MRBS’de HAARP teknolojisi masaya yatırılacak

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada MRBS’yi hacim olarak iki katına ulaştırdıklarını bildirdi. Türk savunma sanayiinin en son teknolojiyle geliştirdiği projeleri dost ve müttefik ülkelerden karar vericilerle buluşturacak olan zirvenin önemli bir ihracat platformu niteliği taşıdığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: “Sanayicimizin ihracatçı vizyonunu destekleyen MRBS’de bu yıl önemli iş birliği anlaşmalarının imzalanmasını bekliyoruz. Oturumlarda hava, deniz ve kara sınırlarımız için geliştirilen teknolojilerin yanı sıra ülkeleri sınırsızlaştıran inovatif projelere de dikkat çekeceğiz. Kahramanmaraş merkezli depremlerle yeniden gündeme gelen HAARP teknolojisi de MRBS’de masaya yatırılacak.”

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