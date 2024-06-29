  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mourinholu Fenerbahçe ilk hazırlık sınavına çıkıyor
Spor

Mourinholu Fenerbahçe ilk hazırlık sınavına çıkıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-29 12:05:00 -
Mourinholu Fenerbahçe ilk hazırlık sınavına çıkıyor

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık sınavına Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rumen ekibi Petrolul Ploieşti karşısında çıkacak.

Jose Mourinho ile siftah yapacak olan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal yönetimindeki Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaşacak.

Saat 10.30'da başlayacak Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti karşılaşması Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ücretli olan Lacivert Paket ekranlarından izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Osman Ertuğrul; Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde; Rade Krunic, Mert Hakan, Fred; Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko.

İşte o sürpriz forvet: Sıcak gelişme Fransız’lardan geldi… Fenerbahçe golcüsünü açıklıyor…
İşte o sürpriz forvet: Sıcak gelişme Fransız’lardan geldi… Fenerbahçe golcüsünü açıklıyor…

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte o sürpriz forvet: Sıcak gelişme Fransız’lardan geldi… Fenerbahçe golcüsünü açıklıyor…

Kararını verdi! Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı?
Kararını verdi! Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı?

Spor

Kararını verdi! Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! gol makinasını Trabzonspor kaptı
Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! gol makinasını Trabzonspor kaptı

Spor

Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! gol makinasını Trabzonspor kaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23