Mourinholu Fenerbahçe ilk hazırlık sınavına çıkıyor
Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık sınavına Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rumen ekibi Petrolul Ploieşti karşısında çıkacak.
Jose Mourinho ile siftah yapacak olan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal yönetimindeki Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaşacak.
Saat 10.30'da başlayacak Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti karşılaşması Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ücretli olan Lacivert Paket ekranlarından izlenebilecek.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Osman Ertuğrul; Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde; Rade Krunic, Mert Hakan, Fred; Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko.
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