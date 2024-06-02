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Spor Mourinho'dan, Jude Bellingham'a Fenerbahçe uyarısı: Sakin ol!
Spor

Mourinho'dan, Jude Bellingham'a Fenerbahçe uyarısı: Sakin ol!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 10:27:00 -
Mourinho'dan, Jude Bellingham'a Fenerbahçe uyarısı: Sakin ol!

Real Madrid Şampiyonlar ligi final maçında Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupayı kaldırırken, Jose Mourinho'nun Bellingham'a Fenerbahçe uyarısı geceye damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Maça Mourinho'nun Bellingham'a yaptığı Fenerbahçe esprisi damga vurdu.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi zaferi sonrasında Jude Bellingham, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile poz vermek istedi ve bu sırada annesinin Mourinho'ya olan uzun süreli hayranlığını esprili bir şekilde ortaya koydu.

20 yaşındaki oyuncu, Wembley'de Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid'de dikkat çekici bir ilk sezonu tamamladı. Dani Carvajal ve Vinicius Jr'ın golleriyle 'Los Blancos', 15. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ilan etti.

Kutlamalar sırasında Bellingham, galibiyet madalyasını annesi Denise'in boynuna taktıktan sonra, yayın görevinde olan Mourinho'nun yanına gitti.

"ANNEM SENDEN HOŞLANIYOR"

İngiliz oyuncu, Portekizli teknik direktörden annesiyle birlikte poz vermesini istedi ve şakayla karışık bir şekilde "Bunun için üzgünüm, annem yıllardır senden hoşlanıyor!" dedi.
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TNT Sports'ta yorumculuk yapan Jose Mourinho, yayın sırasında konuk olan Bellingham'a, "Eğer seneye Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol!" ifadelerini kullandı.

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