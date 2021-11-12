Mourinho, Türk yıldızın peşinde

İtalya'da Roma takımıyla sıkıntılı günler geçiren Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yıldız avına çıktı. Mourinho'nun talebi doğrultusunda Bursasporlu Taha Altıkardeş ise gündemdeki ilk sırada yerini aldı.

Geçen sezon Bursaspor A Takım'a yükselen ve gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu bu yıl fazla süre alamamasına karşın teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı. Taha Altıkerdeş ile ilgili çizme basınında çıkan haberlere göre Jose Mourinho Vakıfköy'den çıkan genç futbolcuyu uzun süredir takip ediyor ve scoutlarına izletiyor.

Portekizli teknik adamın ara transfer döneminde özellikle savunmada yaşanan sıkıntı sebebiyle bu transferin bitirilmesi için yönetime rapor sundu. Roma yönetiminin bu transferi bitirmek için Bursaspor'la temasa geçeceği ifade edilen haberde Taha için en az 1,5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.

İtalyan medyasının iddiasına göre Taha Altıkardeş ile sadece Roma ilgilenmiyor. Almanya'nın Freiburg kulübü de U19 Milli Takım forması giyen genç kramponun peşinde.

2003 doğumlu Taha Altıkardeş, yetiştiği Bursaspor ile A takımda geçen sezon oynamaya başladı. Taha, Spor Toto 1. Lig'de 20-21 sezonunda 14 maçta forma giydi. Genç oyuncu, içinde bulunduğumuz sezonda ise 5 maçta formayı terletti.