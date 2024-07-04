Mourinho Fenerbahçelilere ayak uydurdu, Trabzon’u hedef aldı!

Trendyol Süper Lig’in Galatasaray’ın ardından 99 puanla 2’inci sırada tamamlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü Teknik direktör Jose Mourinho’yu takımın başına getirerek yeni sezon çalışmalarına başladı.

Türkiye’deki şartlara alışmaya çalışan Portekizli çalıştırıcı, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak 6 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'u hedef alan açıklamalara imza attı.

‘Hiçbir takım transfer döneminde şampiyon olmaz’

Mourinho açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum ama umarım maaşları ödeyebilirler. Çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor. Bizler ihtiyacımız olan istediğimiz profilleri belirledik. Buraya geldiğim birinci günden itibaren de bunu konuşuyoruz, ihtiyacımız olan profilleri biliyoruz. Çok yakın bir zamanda ilk resmi maçımızı oynayacağız. Bu biraz üzerimizde baskı oluşturuyor ama sakin olmamız, doğru oyuncuları doğru anlaşmalarla getirmemiz gerekiyor. Bizim zaten çok fazla oyuncu getirmemiz gibi bir durum yok. Önceliklerimizi biliyoruz. Önümüzdeki haftalardan itibaren tahmin ediyorum bizim yaklaşımımıza uyacak oyuncuları kadromuza katacağız. Hiçbir takım transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluklar nisan ayında, mayıs ayında kazanılır. Transfer sezonunda ancak transfer kupası kazanırsınız ki böyle bir kupa yok zaten. Sakin olmamız gerekiyor, ne istediğimizi biliyoruz. Eminim istediğimiz şeyleri de bu süre içerisinde yapacağız"

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Fenerbahçe’den ayrılan oyuncular olacak

"Avrupa Şampiyonası bittikten sonra durum bizler için farklı olacak” diyen Mourinho, “Şu anda çalıştığımız kadro içerisinde çok fazla genç oyuncu var. Muhtemelen birçoğu sezon hazırlıkları bittiğinde A takımda olmayacak ama onlarla çalışıyor olmaktan, onları geleceğe hazırlıyor olmaktan dolayı mutluyum. Tabii ki bu hazırlık döneminde takımımızdan ayrılan oyuncular da olacak, milli takımlarında olan oyuncularımız da var. Onun dışında Szymanski, Tadic, Livakovic izinli. Bu da yaklaşık 8-9 oyuncu ediyor. Bu kolay değil, neredeyse takımın yüzde 50'si. Şu anda yaşamış olduğumuz zorluk Avrupa Şampiyonası. Bütün oyuncular elimde değil ama geçen seneden kalan kaliteli bir takımımız var. Biz transfer döneminde de doğru şeyleri, pazardaki doğru anda ve akıllı bir şekilde yapmak istiyoruz. Duygusal olarak değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.