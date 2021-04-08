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Gündem Motosikletli kuryeye çarpan sürücü tutuklandı
Gündem

Motosikletli kuryeye çarpan sürücü tutuklandı

Üsküdar'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan sürücü yeniden tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 16:47:00 - 2021-04-08 16:48:46
Motosikletli kuryeye çarpan sürücü tutuklandı

Üsküdar'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne sebep olan O.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan O.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli O.E. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Hakimlikte verdiği ifadesinde, daha önce verdiği beyanları tekrar ettiğini dile getiren O.E., aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyledi.

Şüpheli O.E. hakkında adli kontrol kararlarının yetersiz kalacağını vurgulayan hakimlik, şüpheliyi "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutukladı.

Olayın geçmişi

Motosikletli kurye Serdar Bedir, 4 Nisan'da Üsküdar'da bir adrese siparişini teslim ettikten sonra cadde üzerinde park ettiği motosikletine doğru ilerlerken arkasından gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından içinde 4 kişinin daha bulunduğu aracın sürücüsü O.E., olay yerinden kaçmıştı. Daha sonra kendi rızasıyla polise teslim olan O.E., Anadolu Adalet Sarayı'na götürülmüştü. Burada savcıya çıkarılan O.E., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, şüpheli O.E. hakkında "yurt dışına çıkmamak", "İstanbul il sınırlarını terk etmemek", "haftanın 3 günü polis merkezine giderek imza atmak", "her türlü taşıtları kullanamamak ve sürücü belgesini teslim etmek" ile "30 bin lira güvence bedeli yatırmak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vermişti.

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