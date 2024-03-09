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Yaşam Motosiklet üzerinde tek tekerli yolculuk
Yaşam

Motosiklet üzerinde tek tekerli yolculuk

Yeniakit Publisher
2024-03-09 20:35:00 -

İstanbul Eyüpsultan'da motosikletli sürücünün tek tekerli tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Eyüpsultan’da motosikletli bir sürücünün tek teker ile metrelerce ilerlerdi. Motorcunun kendi canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, önceki gün Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaskı olmayan bir motosiklet sürücüsü, cadde üzerinden gittiği esnada motosikleti ile ön kaldırarak metrelerce ilerledi. Tek teke üzerinde metrelerce ilerleyerek kendi canını hiçe saydığı sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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