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Spor Motosiklet: Sea To Sky Enduro Yarışları
Spor

Motosiklet: Sea To Sky Enduro Yarışları

"Sky race" etabını İngiliz sporcu Billy Bolt kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:43:24 -
Motosiklet: Sea To Sky Enduro Yarışları

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen Sea To Sky Enduro Yarışları, üçüncü gün mücadelesiyle devam etti.

Bu yıl 17 ülkeden yaklaşık 175 sporcunun katıldığı organizasyonun üçüncü gününde, "sky race" etabı gerçekleştirildi.

Sporcular, 30 kilometrelik parkurda bitiş noktasına en erken ulaşabilmek için mücadele etti.

Geride kalan plaj ve orman etaplarının birincisi İngiliz sporcu Billy Bolt, bu etabı da ilk sırada tamamladı.

Etabı, Güney Afrikalı Wade Young ikinci, Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev üçüncü bitirdi.

Organizasyon, yarın 55 kilometrelik dağ etabıyla 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda sona erecek.

Wade Young, yaptığı açıklamada, yarışların iyi geçtiğini ifade ederek, "Dağ etabı daha zorlu geçecek. Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var. Etap mücadelesinde Graham Jarvis, Mario Roman ve Billy Bolt ile çekişmeli bir mücadele yapacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

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