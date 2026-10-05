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Gündem Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Gündem

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!

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AA Giriş Tarihi:

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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Kütahya'da otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, R.E. idaresindeki 43 AAS 015 plakalı otomobil ile Osman Öztürk'ün kullandığı 43 AIF 976 plakalı motosiklet, Domaniç-İnegöl yolu üzerindeki akaryakıt istasyonu yakınında çarpıştı.

 

Kazada, Öztürk ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.N.K. ile otomobil sürücüsü R.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Domaniç-Tavşanlı yolunda trafik bir süre ekiplerin kontrolünde her iki yönden sağlandı.

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