Trump, Putin ve Şi Cinping’in Çin’in Shenzhen kentinde gerçekleştirdiği üçlü zirve, dünya siyasetinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Görüşmenin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın geleceğinin ele alındığı 1945 Yalta Konferansı’na benzetilmesi üzerine konuşan Putin, bu benzetmeden rahatsızlık duymadığını gösteren ifadeler kullandı.

“Yalta’nın nesi kötüydü? Neyin bu kadar kötü olduğunu düşünüyorsunuz?” diye soran Putin, Yalta Konferansı’nda dünyanın paylaşılmadığını, savaş sonrasında ortaya çıkan gerçeklerin kabul edildiğini savundu. Rus lider, “Yeni Nazizm’e karşı kazanılan zaferin de kayıt altına alınmasını doğru bulurum” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’YA AÇIK MESAJ: SAHADAKİ GERÇEKLERİ KABUL EDİN!

Putin’in açıklamalarında Ukrayna savaşı yine öncelikli başlıklardan biri oldu. Rus lider, savaşın sona erdirilmesine yönelik herhangi bir çözümün sahadaki mevcut durumu dikkate alması gerektiğini savundu.

Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin gerekli tavizleri vermeye hazır olmadığını ileri süren Putin, ABD Başkanı Trump’ın savaşı bitirme konusunda samimi olduğuna inandığını söyledi. Washington ile ilişkilerin yeniden geliştirilmesi konusunda da iyimser mesajlar verdi.

KIRIM KÖPRÜSÜ İÇİN TEHDİT GİBİ SÖZLER: “YANITIMIZ DAHA ACI VERİCİ OLACAK”

Putin’in en sert çıkışlarından biri Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırılarla ilgiliydi. Rus lider, köprüye yönelik tekrarlanan saldırıların ardından ateşkes ihtimaline ilişkin bazı görüşmeleri sürdürmeyeceklerini belirtti.

Kırım Köprüsü’nün sivil amaçlarla kullanıldığını öne süren Putin, saldırılara karşılık verileceğini söyleyerek, “Yanıtımız çok daha acı verici olacak” uyarısında bulundu.

AVRUPA’YA MOSKOVA DAVETİ

Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusundaki müzakerelerde yer alması gerektiğini belirten Putin, Avrupa başkentlerine diplomatik kanallardan davet gönderdiklerini açıkladı. Avrupalı temsilcilerin Moskova’ya gelerek müzakere konusundaki önerilerini ortaya koymalarını istedi.

Putin, Ukrayna meselesinin Avrupa güvenliğini doğrudan ilgilendirdiğini vurgularken, Avrupa’nın masaya hangi tekliflerle geleceğinin anlaşılmasının önemli olduğunu ifade etti.

NÜKLEER SAVAŞ VE BM REFORMU DA MASADAYDI

Üçlü zirvede Birleşmiş Milletler reformu, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması konuları da ele alındı.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride ABD, Rusya ve Çin, nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla yaşanmaması gerektiğini yeniden vurguladı. Üç ülke ayrıca Birleşmiş Milletlerin küresel sorunlara daha etkili yanıt verebilmesi için reform yapılması yönündeki kararlılıklarını yineledi.