İstanbul Valisi Gül, 9 aylık emniyet verilerini açıkladı: Her 3 kazadan ikisine onlar karıştı

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Hiçbir terör örgütünün, hiçbir vesayet odağının, hiçbir karanlık yapının devletimizin bekasına, milletimizin iradesine, hemşehrilerimizin huzuruna kastetmesine asla izin vermiyoruz. Bu kararlı duruş sayesinde 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. 4 bin 237 şahıs yakalandı, 826 şahıs tutuklandı, 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımızın öncülüğünde, milletimizin desteği ve duasıyla terörü sadece şehrimizden değil, bu coğrafyadan silmekte kararlıyız. 2026 yılının ilk 9 ayına baktığımızda kişilere karşı işlenen suçların 2025 yılının aynı dönemine göre düşmeye, aydınlatma oranımızın da yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da geçen yılın aynı dönemine göre; oto hırsızlığı yüzde 51, kapkaç yüzde 43, otodan hırsızlık yüzde 36, yankesicilik yüzde 25 oranında azaldı. Bizim, ruhsatsız silaha karşı tavrımız çok net. Bu kararlı duruş neticesinde bu yılın ilk dokuz ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 düştüğünü görüyoruz. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Ruhsatsız silah bulundurmak da taşımak da suçtur” dedi.