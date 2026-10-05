İstanbul Valisi Gül, 9 aylık emniyet verilerini açıkladı: Her 3 kazadan ikisine onlar karıştı

Trafik konusuna değinen Vali Gül, “Son bir yılda toplam araç sayımız yaklaşık yüzde 6, motosiklet sayımız yüzde 10 arttı. Bu yoğunluğu güvenle yönetmenin tek yolu, hepimizin kurallara istisnasız uyması. Ancak genel tabloya baktığımızda denetim sayılarımız artmasına rağmen toplam araç sayımızın yüzde 15’ini oluşturan motosikletlerin her 3 kazadan ikisine karıştığını görüyoruz. Bu tablonun değişmesi için İçişleri Bakanlığımız motosikletlere, özellikle motokuryelere yönelik eğitimden denetime, koruyucu ekipman kullanımından çalışma şartlarına kadar yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Diğer taraftan okul servisleri, çakarlı araçlar ve ticari taksilere yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. İstanbul bir dünya kenti. Yıllık 20 milyona yakın turist ağırlıyor. Aynı zamanda 1 milyon civarında burada yaşayan yabancı var. Temel politikamız şu: Kayıtlı olarak Türkiye'ye geldiyse, kayıtlı olarak yaşıyorsa, izin verildiği kadar kalıyorsa hiçbir problem yok. Ama öyle ya da böyle bir şekilde kaçak geldiyse İstanbul’umuzun her köşesindeki mobil göç noktalarımızla bunu tespit ediyor, gereğini yapıyoruz. Veriler de gösteriyor ki bu konu hamdolsun, İstanbul'umuzda sorun olmaktan çıktı. Bildiğiniz üzere havaların ısınması ile birlikte gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımızda tedbirlerimizi en üst düzeye çıkarmıştık. 15 Ekim’e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri, 28 Ekim’e kadar havai fişek ile benzeri eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını yasaklamıştık. Alınan bu tedbirlerin ve hemşehrilerimizin dikkatinin, duyarlılığının rakamlara yansıdığını hem yangın sayısının azaldığını hem de ormanlık alanların çok daha az zarar gördüğünü görüyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi yanan ormanlık alanlarımızı yeniden ağaçlandıracağımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde bütün hemşehrilerimizi fidan dikim alanlarımıza bekliyorum” diye konuştu. (DHA)