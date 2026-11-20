Yavuz Bingöl'ün ameliyatı son anda ertelendi! Menajeri nedenini açıkladı
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Safra kesesindeki taş nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün planlanan ameliyatı ertelendi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan menajeri Erden Demir, operasyonun neden gerçekleştirilemediğini ve tedavi sürecindeki son gelişmeleri anlattı.
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Yavuz Bingöl, safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerin ardından 62 yaşındaki sanatçının ameliyat edilmesine karar verildi.
Operasyonun 19 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanırken, Bingöl'ün ameliyatının ertelendiği öğrenildi.
Menajeri ameliyatın neden ertelendiğini açıkladı
Sanatçının menajeri Erden Demir, Milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, ameliyatın gerçekleştirilebilmesi için Bingöl'ün enfeksiyon değerlerinin düşmesinin beklendiğini belirtti.
Demir, bu nedenle planlanan operasyonun iki gün daha ertelendiğini bildirdi. Ünlü sanatçının hastanedeki tedavisinin devam ettiği aktarıldı.
Eşinden hastane odasında dikkat çeken paylaşım
Yavuz Bingöl'ün eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl de sanatçının hastanedeki tedavisi sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Hastane odasında eşiyle el ele oldukları bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ağaoğlu, gönderisine esprili bir not ekledi.
Nilşah Ağaoğlu Bingöl'ün, "Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR'da neden" ifadelerini kullandığı paylaşım dikkat çekti.
Hastanedeki tedavisi sürüyor
Safra kesesindeki taş nedeniyle ameliyat kararı alınan Yavuz Bingöl'ün, enfeksiyon değerlerinin düşmesinin ardından operasyona alınmasının planlandığı belirtildi.
Sanatçının hastanedeki tedavisi devam ediyor.