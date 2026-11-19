İstanbul'da gökyüzünün kırmızı renge bürünmesi, gün batımında sıkça görülen doğal bir atmosfer olayının sonucu. Güneş ufka yaklaştığında ışınları atmosferde daha uzun bir yol kat ediyor. Işık bu yolculuk sırasında havadaki moleküllere ve parçacıklara çarparak saçılıyor. Mavi ve mor gibi kısa dalga boylu ışıklar daha fazla saçılarak dağılıyor. Kırmızı ve turuncu gibi uzun dalga boylu ışıklar ise gözümüze ulaşarak gökyüzünü kızıla boyuyor.

Gün batımı her akşam yaşansa da gökyüzünün kızıllığı her gün aynı yoğunlukta olmuyor. Havadaki toz parçacıkları, nem oranı ve bulutların konumu, kızıllığın ne kadar belirgin olacağını etkiliyor. Özellikle güneşin altında kalan bulutların kırmızı ışığı yansıtması, gökyüzünün daha koyu ve geniş bir alanda kızıla bürünmesine neden olabiliyor.

Akşam saatlerinin ilerlemesiyle birlikte etkisini artıran kızıllık, İstanbul semalarında görsel bir şölen sundu. Bir yanda gökyüzünü kaplayan koyu kızıl tonlar, diğer yanda aydınlatmalarıyla dikkat çeken kentin ışıkları, İstanbul'a farklı bir atmosfer kattı. Gökyüzünün kıpkırmızı renge büründüğü anlar dronla havadan görüntülendi.

KIZIL GÖKYÜZÜ NEYİN İŞARETİ?

Halk arasında akşam saatlerinde görülen kızıl gökyüzünün ertesi gün havanın güzel olacağına, sabah görülen kızıllığın ise yağışın habercisi olduğuna inanılıyor. Ancak bu yaygın inanış, kesin bir hava tahmini yöntemi değil. Hava durumuna ilişkin en doğru bilgi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerinden ediniliyor.

GÜN BATIMI NEDEN KIRMIZI GÖRÜNÜR?

Gün ortasında güneş ışığı atmosferde daha kısa bir yol kat ettiği için gökyüzü mavi görünüyor. Bunun nedeni, mavi ışığın atmosferde daha fazla saçılması. Gün batımı ve gün doğumunda ise güneş ışığı ufka yakın bir açıyla geldiği için atmosferde çok daha uzun bir yol kat ediyor. Bu sırada mavi ışığın büyük bölümü dağılırken, kırmızı ve turuncu tonlar ön plana çıkıyor. Bilim insanları bu olayı "Rayleigh saçılması" olarak adlandırıyor.

İstanbul'da hafta sonundan itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde kentte yer yer yağış görülebilecek. Vatandaşların güncel hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi kanallarından takip etmesi öneriliyor.

Kaynak: Haberler.com