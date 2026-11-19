ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'deki zirve temaslarına göndermede bulunan Kallas, Kiev'i hedef alan füzelerin hem Avrupa hem de Avrupa dışı birçok ülkenin büyükelçilik binalarına zarar verdiğini belirtti. Kallas, Putin'in Şıncın'da kırmızı halıda yürüdüğü saatlerde Rus füzelerinin diplomatik binaları hedef almasına sert tepki gösterdi.

ULUSLARARASI HUKUK HİÇE SAYILIYOR! RUSYA'YA BASKI ARTACAK

Diplomatik temsilciliklerin uluslararası hukuk kapsamında dokunulmazlığı ve koruması bulunduğunun altını çizen AB Yüksek Temsilcisi, Moskova yönetiminin hukuk tanımaz tavrının her geçen gün açıkça gözler önüne serildiğini ifade etti. Saldırılara diplomatik karşılık olarak Rusya'nın AB temsilcisini izahat vermek üzere çağıracaklarını bildiren Kallas, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya verdiği desteği daha da büyüteceğini ve savaşı sona erdirmesi için Rusya üzerindeki baskıyı artıracağını vurguladı.