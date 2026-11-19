Başkan Erdoğan’dan Kızılelma mesajı: Bugün tarihi bir gün
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine alındığını duyurdu. Erdoğan "Bugün tarihi bir gün" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insansız savaş uçağı projesi Bayraktar Kızılelma hakkında açıklama yaptı.
Erdoğan, uzun süredir üzerinde çalışılan projenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine alınmasıyla yeni bir aşamaya ulaştığını belirtti.
Bayraktar Kızılelma'nın envantere alındığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmenin yıllar süren çalışmaların ve büyük emeklerin sonucu olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihî bir gün… Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız; yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı.
Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."
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